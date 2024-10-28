Анкара, 28 октября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Власти Турции начали подготовительные мероприятия к визиту в страну президента России Владимира Путина, хотя конкретные сроки визита российского лидера в Анкару пока неизвестны. Об этом 28 октября рассказал дипломатический источник.

Turkish Presidential Palace/Global Look Press

«Мы ожидаем этот визит, готовимся к нему. Но пока конкретные сроки не определены», — привело его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Путин на саммите БРИКС в Казани провёл встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе неё турецкий лидер снова пригласил российского лидера посетить Анкару.

Позднее в этот же день пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ пообещал турецкому коллеге обязательно посетить Турцию. Представитель Кремля уточнил, что сроки такого визит будут согласовать.

В июле Эрдоган пригласил Путина приехать в Турцию с государственным визитом, на что Путин пообещал посетить Анкару. Позднее Песков рассказал, что государственный визит президента России в Турцию готовится и осталось согласовать даты.