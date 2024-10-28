Москва, 28 октября, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24, которые пройдут в ноябре на территории финской Лапландии, являются подготовкой к войне с Россией. Такое мнение 28 октября высказал военный эксперт Александр Степанов.

Staff Sgt. Jose Rodriguez Guzman/Global Look Press

Эксперт напомнил, что эти учения альянса будут проводиться с 4 по 28 ноября на наиболее крупном в Северной Европе полигоне Роваярви в финской Лапландии, на расстоянии 100 км от границы с Россией и будут частью операции НАТО Dynamic Front 25, которая проводится под эгидой США.

«Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье, планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, в том числе наступательных систем. Это подготовка к войне», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Степанова, учения, в которых примут участие военные Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции, должны показать демонстрацию обороноспособности в оперативном районе на севере в сотрудничестве с союзниками и партнёрами Финляндии, а также в ходе них планируется провести отработку оперативного командования и контроля.

Как отметил эксперт, в этих манёврах значима роль США, так как в ходе них Пентагон повышает управляемость своих европейских сателлитов и создаёт единый слаженный ударный контур, включая интеграцию новых систем дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Финляндия уже является оператором MLRS M-270, на очереди поставки систем HIMARS. <…> Помимо отработки непосредственных задач артиллеристами, значение имеет тестирование логистики и доставки ударных систем на территорию Финляндии союзниками по НАТО, где, вероятно, часть из них будет развернута на постоянной основе», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября финское минобороны сообщило о предстоящих крупнейших артиллерийских учениях НАТО на полигоне Роваярви. Уточнялось, что в них будут задействованы порядка 3,6 тыс. военнослужащих из Финляндии, США, Великобритании, Швеции, Эстонии и Франции.

С начала сентября страны НАТО начали серию учений у границ с Россией, которые продлятся до конца осени. В общей сложности должно быть проведено 12 манёвров по всей протяженности восточного фланга.

С 9 по 20 сентября такие учения проходили на территории Германии. В ходе них было отработано взаимодействие частей на стратегическом, а также оперативном и тактическом уровне при планировании и выполнении операций. Затем, 30 сентября, подобные военные учения стартовали в Греции.