Донецк, 28 октября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбуждённое против американского наёмника Чарльза Альберта Картера, заочно рассмотрит суд Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщили 28 октября в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации Чарльз Картер

На территорию Украины он прибыл в период с марта 2022 года по август 2024 года. Картер добровольно вступил в 49-й отдельный пехотный нацбатальон «Карпатская сечь» ВСУ в качестве наёмника.

«Американец принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,3 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

У Картера до приезда на Украину был боевой опыт, он являлся инструктором НАТО.

В России против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте»). Он был объявлен в международный розыск. Суд заочно арестовал американца.

Сегодня уголовное дело против Картера направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа сотрудники ФСБ задержали колумбийских наёмников Анте Александра и Медину Аранду Хосе Арона, у которых были найдены документы, подтверждающие незаконные действия, и украинскую военную форму с символикой батальона «Карпатская сечь». Против них возбудили уголовные дела о наёмничестве.

Генпрокуратура России 24 октября сообщила, что Верховный суд ДНР заочно вынес приговор наёмнику из Франции Кевину Филиппу Патрику Демону, воевавшему на стороне ВСУ. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.