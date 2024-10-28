Москва, 28 октября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Взрослым людям следует спать по 7–9 часов в сутки, сообщил 28 октября врач-невролог Владимир Мартынов.

Erik Reis — IKOstudio/Global Look Press

«Оптимальное время сна — это 7–9 часов для взрослого человека», — процитировало Мартынова «РИА Новости».

Он отметил, что некоторым людям хватает и 6 часов, чтобы выспаться. Но такие случаи он отнёс к исключительным.

Врач добавил, что из-за хронического недосыпания у людей наблюдаются трудности с концентрацией внимания, а также чрезмерная утомляемость и ухудшение иммунитета.

Как сообщало ИА Регнум, по словам сомнолога заслуженного врача России Романа Бузунова, вероятность развития хронической бессонницы высока у людей со сменным графиком.

Он добавил, что у каждого человека своя норма сна. Определить её можно опытным путём. Человек должен устать за день так, чтобы уснуть за 15 минут, при этом ночью суммарно должно быть не больше 15 минут пробуждений. Утром он должен встать и за четверть часа вернуться к обычной жизни и не испытывать днём сонливости, рассказал Бузунов ИА Регнум.