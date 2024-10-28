Двое сотрудников предприятия, расположенного в Аннинском районе Воронежской области, пострадали в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 28 октября, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, один человек направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное. Таким известием ознаменован новый, 977-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По словам Александра Гусева, в результате падения вражеских дронов на территории предприятия возник пожар, повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника. Также огонь затронул два гражданских гаража с автотранспортом. Повреждены окна одного жилого дома и участок линии электропередачи.

На втором воронежском предприятии, расположенном в Новохоперском районе, при падении вражеского БПЛА повреждена крыша одной хозяйственной постройки и ёмкость. Возгорания не произошло — избежать человеческих жертв, а также минимизировать последствия ударов помогли оперативные службы, сообщил глава региона.

Всего, по данным Минобороны, в ночь на 28 октября над территориями России уничтожен 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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