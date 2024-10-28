Вашингтон, 28 октября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на очередном предвыборном митинге, на этот раз на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, в своём выступлении четыре раза упомянул Россию. Об этом написал ТАСС.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

В своей речи бывший глава Белого дома уделял много внимания внутренним вопросам страны, не обошёл и внешнюю политику, подверг критике кандидата от демократов Камалу Харрис.

Говоря о конфликте на Украине, Дональд Трамп дважды произнёс имя президента РФ Владимира Путина, не упустив возможности повторить, что «хорошо с ним ладит».

Слово «Россия» кандидат повторил четыре раза.

Как сообщало ИА Регнум, вопреки ожиданиям Запада, ограничительные меры не смогли подорвать экономику РФ, как это произошло с Кубой и Венесуэлой, когда США наложили на них санкции. Напротив, президент Владимир Путин одержал победу, сплотив вокруг страны множество сторонников новой финансовой системы и справедливого миропорядка. Многократно восхваляемое западное единство распалось. Об этом написала китайская газета South China Morning Post.

Заявление Трампа о том, что он якобы в разговоре с Путиным угрожал ударить по Москве, необходимо рассматривать в контексте избирательной кампании, заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.