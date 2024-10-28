Москва, 28 октября, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Экипажи танков 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, входящей в состав группировки «Юг», опираясь на свой опыт, полученный в зоне специальной военной операции, разработали устройство для защиты от FPV-дронов. Оно представляет собой конструкцию с необычным внешним видом, напоминающим молодёжную прическу из сплетённых косичек.

Восточный военный округ Танкисты

Конструкция выглядит как надстройка над башней танка, выполненная в виде «мангала». По периметру крыши закреплены стальные тросы. Расстояние между ними рассчитано таким образом, чтобы заряд FPV-дрона противника не смог достичь брони танка и не повредил её. У беспилотников ВСУ нет шансов пролететь сквозь такие «дреды».

Командир танка с позывным Федя рассказал, что танкисты сами спроектировали, доработали устройство.

«Когда FPV-дрон ударяется о него, срабатывает кумулятивная струя, но она уже не долетает до брони, а рассеивается», — рассказал командир.

Также на танке дополнительно бойцы установили средство радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка совершили «эпичный» прорыв в город Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) на горящем танке.

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооружённых сил Украины (ВСУ), который пытался прорваться к одному из населённых пунктов в приграничье Курской области. В результате точного попадания российского FPV-дрона боекомплект украинского танка сдетонировал.