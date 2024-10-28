Киев, 28 октября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Падение украинского правительства предсказал отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, австралийский активист Джон Шиптон.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его мнению, США испытывают серьёзные проблемы, поскольку теряют контроль над ситуацией по всему миру.

«На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — пояснил Шиптон «РИА Новости».

Также активист напомнил о недавней атаке Ирана со стороны Израиля, что также демонстрирует ослабление американского контроля.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал сменить власть на Украине ради окончания вооружённого конфликта с Россией. Раз действующая власть не в состоянии его завершить, значит, необходимо избрать ту, что сможет это сделать. Украина не должна расплачиваться жизнями своих граждан за защиту национальных интересов США, подчеркнул нардеп.

Провал Украины в конфликте с Россией неминуемо запустит крах всего коллективного Запада, и западные политики это понимают, заявил 25 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Оказавшийся в сложной ситуации, Запад переживает своего рода ломку, он «зашевелился», в том числе с «планами победы», а это фактически указывает на призывы к переговорам, добавил политик.