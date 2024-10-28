Пекин, 28 октября, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Вопреки ожиданиям Запада, ограничительные меры не смогли подорвать экономику РФ, как это произошло с Кубой и Венесуэлой, когда США наложили на них санкции. Напротив, президент Владимир Путин одержал победу, сплотив вокруг страны множество сторонников новой финансовой системы и справедливого миропорядка. Многократно восхваляемое западное единство распалось. Об этом написала китайская газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА Регнум Путин инаугурация

«Быстрая реструктуризация и восстановление экономики страны — это поистине удивительное явление. На западе были уверены, что Россия Путина — рухнет, но всё произошло с точностью до наоборот», — признал автор, добавляя, что Путин победил — «нравится вам это или нет».

При этом в материале говорится, что на Западе до сих пор отказываются признать свою ошибку в оценке устойчивости России.

«Владимир Путин приобрёл множество скрытых и открытых союзников, разделяющих идею нового миропорядка — от Индии до арабских государств, от Африки до многочисленных стран Центральной Азии. Вот вам и международный изгой, каким его выставил Запад», — заключила китайская газета.

В качестве примера того, что Западу не удалось изолировать Россию, автор привёл саммит БРИКС с участием более 32 стран мира, а также совместные с Россией военно-морские учения Ирана и Омана в Индийском океане.

Как сообщало ИА Регнум, подобные саммиту БРИКС мероприятия способствуют решению глобальных проблем, так как объединяют разные страны. Об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что саммит демонстрирует всему мировому сообществу, что группа БРИКС превратилась в эпицентр нового многополярного мира.

Странам Запада не удалось добиться международной изоляции России, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен. Таким образом он прокомментировал видеонарезку нескольких заявлений глав западных государств об изоляции России на фоне недавнего саммита БРИКС в Казани.