Вашингтон, 28 октября, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН соберётся на заседание по вопросам ситуации на Украине. Об этом журналистам сообщили в постоянном представительстве Швейцарии, председательствующей в октябре в СБ всемирной организации.

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

«30 октября состоится заседание по поддержанию мира и безопасности на Украине», — уточнили в дипмиссии.

Отмечается, что совещание запросила Украина при поддержке США, Франции, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Словении и Мальты.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил о необходимости структуры СБ ООН быть адаптированному к современным реалиям. В связи с этим там необходимо более широко представить страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Россия более 10 лет пытается погасить конфликт на Украине, но киевский режим и его хозяева «дают задний ход», заявил 7 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров. Через год были заключены одобренные СБ ООН Минские договорённости, которые саботировались семь лет. Подписавшие их лидеры Украины, Германии и Франции впоследствии хвалились, что и не думали их выполнять, напомнил глава МИД России.