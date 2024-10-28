Вашингтон, 28 октября, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Сообщения о «нарушениях» в ходе парламентских выборов в Грузии необходимо тщательно расследовать. Также стране следовало бы искоренить недостатки избирательного процесса, заявил 27 октября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей о проведении полного расследования всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами. В дальнейшем мы призываем политических лидеров Грузии уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и совместно устранять недостатки в избирательном процессе», — приводит заявление Блинкена пресс-служба Госдепа.

Госсекретарь добавил, что правительству Грузии для достижения целей европейской и евроатлантической интеграции нужно уважать права и свободу всех граждан страны.

При этом Блинкен отметил, что наблюдатели остались довольны организацией самого дня выборов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» лидировала с результатом в 54,2% голосов, прозападная оппозиция набрала в сумме 37%. Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами выборов, заявили, что не намерены работать в парламенте нового созыва и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вслед за руководителями оппозиционных партий страны заявила, что не признаёт результаты парламентских выборов, по итогам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».

Комментируя её заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, чем грузинское будущее хуже европейского. Она напомнила, что именно США отняли у ЕС «европейское будущее», лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику, наводнив нелегальными мигрантами.

Голосование на выборах в Грузии прошло максимально спокойно и правомерно, а потому оппозиции будет очень непросто раскручивать тему «несправедливости» итогов выборов, отметил в беседе с ИА Регнум замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.