Лондон, 28 октября, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Жители Британии должны сократить потребление мяса и молочных продуктов на 50% ради улучшения экологии. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на правительственный комитет по контролю за климатом Великобритании.

Pixabay.com Мясо

По задумкам ведомства, к 2050 году производство мясомолочной продукции должно сократиться вдвое, а продукты необходимо заменить на растительные. К 2035 году власти Британии обязались снизить выбросы CO2 на 81% по сравнению с 1990 годом.

Чтобы потребление мяса и молока снизилось, Британия рассматривает такие меры, как снижение субсидий фермерам, повышение налогов на продукты, ограничение рекламы.

Кроме того, правительству предложили подумать над сокращением поголовья, особенно овец, и крупного рогатого скота. Комитет уверен, что метан, вырабатываемый этими животными, является одной из основных причин изменения климата.

Сегодня в Великобритании насчитывается чуть менее 10 млн голов крупного рогатого скота и телят, а также около 32 млн овец и ягнят.

Как сообщало ИА Регнум, Украина испытывает дефицит молока из-за массового вырезания поголовья скота, заявил изданию «Страна. ua» руководитель местной агрофирмы «Колос» Леонид Центило. В частных подворьях и малых фермерских хозяйствах коровы массово вырезаются, констатировал он.

Происходящее связано с неуверенностью в будущем и желанием получить какие-то деньги. Люди массово уезжают в Европу на заработки, ухаживать за скотом некому, поэтому коров отдают на убой.

Россия увеличит производство мяса, рыбы, молока, а также получит хороший урожай зерна, овощей и фруктов. Страна нарастит производство мяса, молока, рыбы. Российские аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия, отметил в октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин.