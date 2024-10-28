Москва, 28 октября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Народное голосование применят для выбора достопримечательностей для обновлённой 500-рублёвой купюры. В связи с этим выпуск банкноты откладывается, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центрального банка России.

Votkinskonline.ru Банкноты Банка России

Регулятор напомнил, что в текущем году эксперты вместе с россиянами определятся с символами для 1000-рублёвой купюры, затем начнётся разработка её дизайна. Соответствующие действия проведут с банкнотами номиналом 10, 50 и 500 рублей.

«График выхода этих банкнот смещается по времени. О сроках сообщим дополнительно», — уточнили в ЦБ.

Эксперт по наличному обращению Алексей Войлуков добавил, что после народного голосования потребуется около года на подготовку выпуска обновлённой купюры. По банкноте в 500 рублей значительная работа уже проделана, всё зависит от голосования.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре модернизированные банкноты номиналом 5 тысяч рублей начали появляться в регионах России. Купюры уже запустили в обращение в Алтайском и Пермском краях. На банкноте изобразили достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты можно увидеть стелу «Европа — Азия», а на обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. В России до 2025 года намерены поэтапно модернизировать банкноты образца 1997 года.