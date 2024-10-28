Вашингтон, 28 октября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. «Тикающая фискальная бомба» в виде растущего госдолга сразу же настигнет победителя президентских выборов США, поскольку у обоих кандидатов на пост главы государства — Дональда Трампа и Камалы Харрис нет чёткого плана действий по его сокращению. Об этом 27 октября написало британское издание UnHerd.

ИА Регнум Харрис, Трамп

«Во время недавней смены Дональда Трампа в McDonalds в меню не было бургера стоимостью 35 трлн долларов, но именно этим блюдом будут лакомиться Соединённые Штаты независимо от того, кто станет президентом в январе», — отметили авторы.

В статье говорится, что с 2007 года федеральный долг взлетел с 34% до 95% ВВП. Сейчас соответственно подскочили процентные платежи по нему с 1,5% ВВП в 2021 году до возможных 3,1% ВВП в 2024 году. Вскоре затраты США на обслуживание долга превысят расходы на оборону и другие приоритеты, это серьёзно отразится на внутренней и международной политике.

В 2025 году в США истечёт срок действия многих налоговых льгот, ранее введённых Трампом. Любой из выигравших президентскую гонку предстанет перед «тикающей фискальной бомбой замедленного действия», однако Трамп и Харрис не имеют плана решения проблемы, отметили в UnHerd.

Как сообщало ИА Регнум, финансовый год в США начинается 1 октября и длится до 30 сентября. Сумма задолженности в последний день старого финансового года выросла на 143,3 млрд долларов. 1 октября, в первый день нового года, она увеличилась ещё на 204,3 млрд. В 2023-м в начале года долг увеличился на 315,7 млрд долларов, в 2024 — на 252,2 млрд. Общая сумма госдолга уже превысила 35 трлн долларов.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что увеличение госдолга страны до критической отметки в $35 трлн делает практически невозможным продолжение заимствований. По его словам, властям США нужно предпринимать какие-то действия.