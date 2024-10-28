Москва, 28 октября, 2024, 04:16 — ИА Регнум. В первые дни ноября в ряде российских регионов ожидаются снегопады. Об этом 27 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

«Центральную Россию, Черноземье и Поволжье завалит снегом в начале ноября», — опубликовал синоптик прогноз в Telegram-канале.

В ареале осени останутся лишь самые южные регионы России, добавил он.

Согласно метеосводке, в первую ноябрьскую ночь на Русской равнине подморозит до 0…−2°С, образуется гололедица. Днём с приходом тёплого атмосферного фронта ожидаются влажные снегопады, переходящие в дожди. Температура повысится до +4…+6°С.

Выпавший снег постепенно начнёт таять. Ветер усилится до 15—20 м/с. В Смоленской, Псковской, Брянской областях — до 23 м/с. При такой погоде вероятно падение деревьев и рекламных конструкций. Резко снизится атмосферное давление — до 719 мм ртутного столба.

В субботу и воскресенье (2-3 ноября) ненастье продолжится. Пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Высота снежного покрова составит около 5 см.

Сильный штормовой ветер, холод и локальные заряды снега к выходным дойдут и до приграничных районов Брянской, Курской, Белгородской, Харьковской областей. Непогода также ожидается на Среднем Приднепровье и в северной части Донбасса, заключили метеорологи.

Как сообщало ИА Регнум, по прогнозу Евгения Тишковца, в 2024 году в Москву климатическая зима придёт на 20 суток позже положенного срока, то есть в начале декабря. За последние десятилетия осень увеличилась примерно на 20 суток, существенно сокращая по времени самое холодное время года, отметил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 7 октября утверждал, что почти на половине территории страны лежит снег. В частности, зимняя погода установилась на Чукотке, в Магаданской области, на севере Хабаровского края. В Якутии высота снежного наста составила 22–23 см. Всё больше территорий с постепенным снижением температуры будут покрываться снегом, добавил метеоролог.