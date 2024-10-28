Вашингтон, 28 октября, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Китайские хакеры записывали телефонные разговоры американских политиков, в том числе одного из советников кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. С таким заявлением выступила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

China-defense-mashup.com Китайские хакеры

По информации от трёх человек, взломщики входят в группировку Salt Typhoon (Солёный тайфун), которая, предположительно, связана с правительством Китая. По их словам, хакеры смогли получить доступ к аудиозаписям телефонных разговоров и незашифрованным текстовым сообщениям.

Один из источников сообщил, что власти США всё ещё пытаются выяснить, сколько сообщений и записей попало в руки хакеров.

Также есть предположение, что ещё одной целью Salt Typhoon является система, которая позволяет законно отслеживать запросы на прослушивание телефонных разговоров от органов власти к операторам связи. Предполагается, что злоумышленники хотят выяснить, за кем следят ФБР и другие спецслужбы.

Спецслужбы США всё ещё изучают масштабы и характер шпионской деятельности. По информации американских СМИ, хакеры взломали телефоны Трампа и его напарника Джей Ди Вэнса.

Предполагается, что взломщики получили доступ к журналам вызовов, но пока нет доказательств того, что они прослушивали разговоры политиков.

На данный момент число пострадавших составляет менее 100 человек. Однако по мере продолжения расследования их количество может увеличиться, написало издание.

Как сообщало ИА Регнум, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд 25 октября вынес приговор четырём участникам группировки REvil, которая получила известность после обвинений в масштабной кибератаке на крупные американские компании. Фигуранты осуждены на срок от четырёх с половиной до шести лет.

В Москве сотрудники ФСБ РФ арестовали Андрея Новака — основателя международной хакерской группы The Infraud Organization. Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. Также задержаны ещё трое участников организации. Основным способом заработка хакеров были кражи данных кредитных карт и их использование.