Казань, 28 октября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Все военные преступления Израиля в секторе Газа задокументированы и направлены в Международный уголовный суд (МУС). Об этом заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш на площадках XVI саммита БРИКС в Казани.

Иван Шилов ИА Регнум Эвакуция жителей сектора Газа

«Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа», — сказал он «РИА Новости».

Махмуд аль-Хабаш добавил, что «миллионы людей» наблюдали применение Израилем белого фосфора в других войнах в секторе Газа. Причинённые Тель-Авивом повреждения задокументированы в соответствии с международным правом и переданы в суд, заключил советник палестинского лидера.

Израиль при этом отказывается сотрудничать с МУС и отвергает обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября по итогам 107-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия постоянный представитель России при международной организации Владимир Тарабрин заявил, что ряд членов ОЗХО выразили обеспокоенность из-за применения белого фосфора Израилем. По его словам, белый фосфор официально не является запрещённым веществом, однако не допускается применение соответствующих боеприпасов как средства для ведения боевых действий, поскольку подобные типы вооружения имеют неизбирательное действие.

В конце октября 2023 года палестинские власти обвинили армию Израиля в применении боеприпасов с белым фосфором при нанесении ударов по сектору Газа. Эту информацию подтвердили несколько международных правозащитных организаций.