Вашингтон, 28 октября, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Российская Федерация возглавила рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году. Об этом говорят данные «глобального опроса» американского журнала U. S. News and World Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По итогам опроса был составлен список из 89 государств, чьи вооружённые силы, по мнению респондентов, являются наиболее мощными.

Россия в списке занимает первое место, оставив позади армию США.

Эксперты считают, что успехи ВС РФ на международной арене обусловлены опытом, полученным в ходе специальной военной операции, а также значительными усилиями по обновлению вооружения и подготовке личного состава. Эти факторы, по мнению аналитиков, позволили России укрепить свои позиции и стать лидером в рейтинге.

Третье место занимает израильская армия, за ней стоит Китай.

Украинскую армию респонденты поставили на восьмое место. Также в топ-10 сильнейших армий мира вошли Южная Корея, Иран, Британия, ФРГ и Турция.

Как сообщало ИА Регнум, как бы ни окончился конфликт на Украине, российская армия выйдет из него сильнее, чем была. Об этом 20 октября заявил главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в интервью Der Spiegel. По его словам, у НАТО будет противник с реальными навыками, массой войск и «чёткими намерениями».

Объединённая авиастроительная компания (ОАК) передала ВКС РФ в начале октября очередную партию новых фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34

Су-34 является многофункциональным, одним из самых передовых самолётов в составе ВКС России. Уточняется, что данная машина предназначена для уничтожения как наземных, так и морских целей, а также для разведки и подавления ПВО противника.

Развитие военно-промышленного комплекса России позволило внедрить новые технологии в российское вооружение, в том числе в средства радиоэлектронной борьбы, что привело к существенному снижению эффективности РСЗО HIMARS, поставляемых Украине США, написал американский журнал The Atlantic.