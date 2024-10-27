Разработчики рассказали о создании корабля с 20 ракетами «Калибр»
Новый корабль проекта «Сарсар» в России оснастят 20 ракетами «Калибр»
Москва, 28 октября, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Корабль проекта «Сарсар» с 20 крылатыми ракетами «Калибр» на борту создают российские разработчики. Об этом сообщил в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.
Он подчеркнул, что это пока только наработки, корабль просто растянули и дополнили.
«В нём уже заложен элемент увеличения количества «Калибров». Если до этого мы перевозили восемь «Калибров», то здесь уже предложено 16, а то и до 20 можно довести. Это продолжение проекта 21 631, «Большого Буяна». У него уже 1,5 тыс. тонн водоизмещения», — рассказал Мистахов.
Кроме «Калибров» для кораблей данного проекта предусмотрены обновлённые системы ПВО, новые артиллерийские орудия и ракетные комплексы.
Как сообщало ИА Регнум, малый ракетный корабль «Ржев» Военно-морского флота России по своим возможностям является настоящим «зверем с ракетами», написал 9 октября американский журнал The National Interest. Несмотря на компактные размеры, «Ржев» вооружили противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», а также автоматической пушкой калибра 76,2 мм. Корвет войдёт в состав Тихоокеанского флота России к началу 2026 года.
Строительство судов подобного класса говорит о смещении акцентов ВМФ РФ в сторону небольших, но боеспособных кораблей, отметили авторы.