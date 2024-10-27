Москва, 28 октября, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Корабль проекта «Сарсар» с 20 крылатыми ракетами «Калибр» на борту создают российские разработчики. Об этом сообщил в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Минобороны России Пуск крылатой ракеты «Калибр»

Он подчеркнул, что это пока только наработки, корабль просто растянули и дополнили.

«В нём уже заложен элемент увеличения количества «Калибров». Если до этого мы перевозили восемь «Калибров», то здесь уже предложено 16, а то и до 20 можно довести. Это продолжение проекта 21 631, «Большого Буяна». У него уже 1,5 тыс. тонн водоизмещения», — рассказал Мистахов.

Кроме «Калибров» для кораблей данного проекта предусмотрены обновлённые системы ПВО, новые артиллерийские орудия и ракетные комплексы.

Как сообщало ИА Регнум, малый ракетный корабль «Ржев» Военно-морского флота России по своим возможностям является настоящим «зверем с ракетами», написал 9 октября американский журнал The National Interest. Несмотря на компактные размеры, «Ржев» вооружили противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», а также автоматической пушкой калибра 76,2 мм. Корвет войдёт в состав Тихоокеанского флота России к началу 2026 года.

Строительство судов подобного класса говорит о смещении акцентов ВМФ РФ в сторону небольших, но боеспособных кораблей, отметили авторы.