Белград, 28 октября, 2024, 02:22 — ИА Регнум. В Сербии народный артист России Никита Михалков затронул тему об обмане Западом молодёжи на Украине, а также о том, как настроил её против России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Никита Михалков

После трёхчасового спектакля «12» зрители долго аплодировали стоя. Никита Михалков поблагодарил и призвал всех «вместе сохранить православный мир».

Он напомнил, что россияне всегда «чувствовали себя «старшим братом», думая, что всё будет хорошо.

«Но американцы и англичане, англосаксонский мир, работали с детьми и школами. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы — один народ. Их обманули. Это непростительная ошибка, но она произошла», — признал Никита Михалков.

По его словам, если бы в 2022 году Россия не сделала «этого жестокого и опасного шага», то через две недели война пришла бы в нашу страну. Он лично видел подтверждающие это документы, поэтому спецоперация стала вынужденной мерой.

Как сообщало ИА Регнум, уехавшие из России деятели культуры и другие граждане, желающие вернуться на родину, должны снова стать нужными для своей страны. Соответствующий совет 27 октября на пресс-конференции в Белграде дал Никита Михалков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшие из России граждане, которые не стали её врагами, могут спокойно возвращаться на родину.

В январе президент РФ Владимир Путин отмечал, что число россиян, мечтающих вернуться на родину после отъезда в страны Запада, растёт. По его словам, трудно растить детей в тех условиях, которые создаются в некоторых западных государствах.

Семья с 10 детьми, проживавшая в Риге, вынужденно бежала из страны из-за дискриминационной политики латвийский властей в отношении русскоязычного населения.