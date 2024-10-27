Москва, 28 октября, 2024, 01:52 — ИА Регнум. В Госдуму 28 октября внесут законопроект, защищающий трудовые права женщин. С документом ознакомилась «Российская газета».

(сс) Suhyeon Choi Беременная

Авторы отмечают, что трудовое законодательство запрещает дискриминацию по признаку пола и предоставляет женщинам дополнительные гарантии, такие как запрет отказывать в заключении трудового договора по мотивам беременности или наличия детей. Однако работодатели иногда опасаются брать на работу бездетных женщин, опасаясь, что они могут уйти в декрет и придётся искать нового сотрудника, а тому, кто в декрете — выплачивать пособие.

Депутаты предлагают ужесточить требования к работодателям. Законопроект разработан в Год семьи и направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, подчеркнули инициаторы.

Проект также устанавливает запрет на отзыв женщин из отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет и повышает с полутора до трёх лет возраст детей, чьи матери имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка.

Как сообщало ИА Регнум, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец 11 октября предложил ввести в России налог для бездетных россиян и семей с одним ребёнком. Экономист назвал размер такого налога — 30–40 тыс. рублей с семьи.

Предложения ввести в России налог на бездетность являются не более чем провокацией, заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская назвала эту инициативу «битьём хлыстом», а не решением проблем с рождаемостью. Она подчеркнула, что такие идеи настраивают общество против детей.

Идея о введении налога на бездетность в России — отвратительна. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.