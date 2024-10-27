Сумы, Украина, 28 октября, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Жительницы города Сумы на северо-востоке Украины вышли на митинг с требованием демобилизации родственников, которые находятся в рядах ВСУ. Об этом 27 октября сообщил телеканал «Общественное».

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка Мобилизация ВСУ Украина

«Сегодня год с тех пор, как участники требуют демобилизацию для бойцов, которые служат более двух лет», — указали журналисты.

Акции с требованием возвратить домой мужчин после 18 месяцев службы организовали по всей Украине.

На митинге в центре Сум женщины держали в руках плакаты, на которых содержались надписи: «Армия — не рабство», «Чёткие сроки службы», «В какой конституции военные стали рабами?».

По данным телеканала, родственники военных на протяжении года проводили подобные акции протеста в других областных центрах Украины.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы ВСУ подобны крепостным, поскольку не имеют права на демобилизацию и служат бессрочно, писал в соцсетях перед уходом в самоволку военный 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов. По его словам, именно по этой причине мужчины на Украине массово уклоняются от службы. Он также задал вопрос, почему в стране с «пятью миллионами военнообязанных» не меняют бойцов на передовой.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда». Для этого в Киеве захотели снова снизить призывной возраст, подчеркнул Путин.

В мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.