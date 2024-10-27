Вильнюс, 28 октября, 2024, 01:14 — ИА Регнум. На выборах в сейм (однопалатный парламент) Литвы одержала победу Социал-демократическая партия. Об этом после обработки данных 99% участков сообщила 27 октября Главная избирательная комиссия страны (ГИК).

AndreasLT Сейм Литвы

По предварительным данным, во втором туре выборов, прошедшем в воскресенье, 27 октября, социал-демократы победили в 32 одномандатных округах из 37. Выиграв в первом туре, они набрали 20 мест. Таким образом партия получила 52 места из 141.

Консервативная партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы», по предварительным итогам двух туров получила 28 мест.

Новая левая популистская партия «Заря Нямунаса» набрала за два тура голосования в сумме 20 мест.

Партии «Во имя Литвы» и «Союз зелёных и крестьян» получили 14 и восемь мандатов соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, в литовский сейм входит 141 депутат. Из них 71 депутата избирают в одномандатных округах по мажоритарной системе, ещё 70 проходят по партийным спискам. В выборах принимали участие 16 партий и одна коалиция. Избирательным правом в республике обладают почти 2,4 млн человек.

В первом туре выборов в парламент Литвы также победила оппозиционная Социал-демократическая партия республики.