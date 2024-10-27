Абу-Даби, 27 октября, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС совместно с ливанской шиитской организацией «Хезболла» согласовывают вопросы прекращения огня для урегулирования конфликта с Израилем в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум Конфликт на Ближнем Востоке

«Мы координируемся с «Хезболла» по поводу прекращения огня, два фронта не могут быть разделены», — указал он.

Ранее ливанское движение объявило о переходе к новому этапу вооружённого противостояния с армией обороны Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» президент России Владимир Путин заявил, что Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны, обстановка вызывает беспокойство. По его словам, речь идёт об обострении застарелого конфликта. Путин уверен, что урегулирование ситуации возможно только при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины. Москва выступает против любых террористических проявлений с любой стороны конфликта в регионе, подчеркнул российский лидер.

«Хезболла» 18 октября объявило о переходе к новому этапу вооружённого противостояния с израильской армией. Это отразится на развитии событий в ближайшие дни, уточнили в оперативном штабе ливанского движения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 14 октября обвинил Израиль в ведении войны на уничтожение арабских народов. Речь идёт даже не о военном конфликте, а о геноциде, этим, по словам Мадуро, занимается израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.