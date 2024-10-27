Белград, 27 октября, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Уехавшие из России деятели культуры и другие граждане, желающие вернуться на родину, должны снова стать нужными для своей страны. Соответствующий совет 27 октября на пресс-конференции в Белграде дал кинорежиссёр, народный артист России Никита Михалков.

Kremlin.ru Никита Михалков

По его словам, покинувшие РФ богатые звёзды ошибочно верили, что за границей их полюбят так же, как и на родине.

«Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили. Но люди, которые их любили, поняли, что они их любили, а те их — нет, они любили свою славу. Поэтому могу пожелать тем людям, которые уехали, в зависимости от того, почему они уехали: если они были нужны в своей стране, им нужно постараться, чтобы снова стать нужными», — рекомендовал Михалков.

Кинорежиссёр добавил, что просто так ничего не будет, это жизнь.

Театр Михалкова гастролирует в Белграде с постановкой «12».

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что уехавшие из России граждане, которые не стали её врагами, могут спокойно возвращаться на родину.

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создать условия для возвращения в Россию граждан, которые покинули страну, но не выступали против неё за рубежом. Она отметила, что люди по разным причинам уезжали за границу. Это могли быть деловые или научные связи, семейные или бытовые обстоятельства. Россия всегда ждёт своих граждан домой, заверила спикер Совфеда.

В январе президент РФ Владимир Путин отмечал, что число россиян, мечтающих вернуться на родину после отъезда в страны Запада, растёт. По его словам, трудно растить детей в тех условиях, которые создаются в некоторых западных государствах.