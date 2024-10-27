Новотроицк, Оренбургская область, 27 октября, 2024, 23:11 — ИА Регнум. В Новотроицке 16 человек, включая семь детей, 22 октября были госпитализированы после посещения заведения общепита. Проводится проверка на нарушение требований безопасности, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предварительно установлено, что все пострадавшие обратились за медицинской помощью с первичным диагнозом «сальмонеллёз». Пострадавшие в этот день были в одном из заведений общественного питания в городе.

Состояние здоровья госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Были опрошены сотрудники и руководство кафе, а также медработники. Также была изъята документация, касающаяся поставок продуктов питания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Название кафе, где отравились посетители, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в США почти у 50 человек выявили кишечную палочку после посещения ресторанов быстрого питания McDonald’s. Один из пострадавших скончался, 10 человек госпитализировали. Всего с 27 сентября зафиксировали 49 случаев отравления в 10 штатах. Большинство заболевших ело бургеры.

В ноябре 2019 года 13-летнего подростка госпитализировали из ресторана McDonald’s в Москве. Школьника обнаружили в туалете заведения в бессознательном состоянии. Ребёнка доставили в отделение токсикологии.

В 2016 году москвич подал иск на McDonald’s, требуя компенсации морального вреда после отравления. Также он обратился за помощью в лабораторию. Пробы еды из McDonald’s были отправлены на анализ. В продуктах питания обнаружили кишечную палочку, «показатель несвежести превысил нормативы в 60 раз».