В Новотроицке Оренбургской области в кафе отравились 16 человек
В Оренбургской области следователи проверят отравление 16 жителей Новотроицка
Новотроицк, Оренбургская область, 27 октября, 2024, 23:11 — ИА Регнум. В Новотроицке 16 человек, включая семь детей, 22 октября были госпитализированы после посещения заведения общепита. Проводится проверка на нарушение требований безопасности, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Оренбургской области.
Предварительно установлено, что все пострадавшие обратились за медицинской помощью с первичным диагнозом «сальмонеллёз». Пострадавшие в этот день были в одном из заведений общественного питания в городе.
Состояние здоровья госпитализированных оценивается как удовлетворительное.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Были опрошены сотрудники и руководство кафе, а также медработники. Также была изъята документация, касающаяся поставок продуктов питания.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Название кафе, где отравились посетители, не уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, в США почти у 50 человек выявили кишечную палочку после посещения ресторанов быстрого питания McDonald’s. Один из пострадавших скончался, 10 человек госпитализировали. Всего с 27 сентября зафиксировали 49 случаев отравления в 10 штатах. Большинство заболевших ело бургеры.
В ноябре 2019 года 13-летнего подростка госпитализировали из ресторана McDonald’s в Москве. Школьника обнаружили в туалете заведения в бессознательном состоянии. Ребёнка доставили в отделение токсикологии.
В 2016 году москвич подал иск на McDonald’s, требуя компенсации морального вреда после отравления. Также он обратился за помощью в лабораторию. Пробы еды из McDonald’s были отправлены на анализ. В продуктах питания обнаружили кишечную палочку, «показатель несвежести превысил нормативы в 60 раз».