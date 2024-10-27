Сумы, Украина, 27 октября, 2024, 22:30 — ИА Регнум. В областном центре Сумы на северо-востоке Украины прошёл митинг с требованием демобилизации родственников, которые находятся в ВСУ. Организаторами акции выступили женщины. Подробности сообщил телеканал «Общественное».

Ministry of Defense of Ukraine

«Родные военнослужащих собрались в центре Сум. Исполнился год с тех пор, как они требуют демобилизации для тех, кто служит более двух лет», — написали журналисты.

Отмечается, что митинги за возвращение домой мужчин после 18 месяцев службы проходят по всей Украине.

На видео, опубликованном телеканалом, женщины держат плакаты с соответствующими призывами. На плакатах написано: «Четкие сроки службы», «В какой конституции военные стали рабами?», «Армия — не рабство».

Как отметило СМИ, родственники военнослужащих выходили на аналогичные митинги в течение года и в других областных центрах страны.

Как сообщало ИА Регнум, Украине следует равняться на опыт «прогрессивных стран мира» и призывать в армию с 14, а то и с 12 лет, заявил лидер националистической партии «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда». Для этого в Киеве захотели снова снизить призывной возраст, подчеркнул Путин.