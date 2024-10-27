Берлин, 27 октября, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Украина непременно когда-нибудь войдёт в состав НАТО и Евросоюза. С таким утверждением выступил президент Финляндии Александр Стубб.

ИА Регнум Александр Стубб

«Рано или поздно, безусловно. И НАТО, и ЕС. Я не могу назвать точную дату», — ответил он в интервью немецкому журналу Spiegel на вопрос, должен ли Североатлантический альянс принять Украину.

По словам Стубба, это сигнал Кремлю, где позаботились, чтобы это произошло.

Как сообщало ИА Регнум, в Североатлантическом альянсе пока не готовы предоставить Украине членство и приглашение в свой состав, заявил постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По его словам, США вне зависимости от результатов президентских выборов продолжат поддерживать безопасность в Европе за счёт НАТО.

Для России абсолютно недопустимо вступление Украины в НАТО, это не может быть частью каких-либо мирных договоренностей. Россия готова к развитию добрососедских отношений с нейтральной и внеблоковой Украиной, отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО.