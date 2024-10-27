Адана, Турция, 27 октября, 2024, 22:01 — ИА Регнум. В южной турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,0, проинформировали 27 октября в Управлении по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

AP/TASS/Achmad Ibrahim

В сообщении AFAD сказано, что подземные толчки произошли в районе Козан в 20:07 мск. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 20,13 км.

«AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно приступили к изучению местности. На данный момент никакой негативной ситуации нет», — написал глава МВД республики Али Ерликая в соцсети Х.

16 октября ИА Регнум передавало, что в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки были зафиксированы в 07:46 (10:46 мск) на расстоянии 46 км в восточном направлении от города Малатья, в котором проживают около 441 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 9 км.

22 сентября в западной аргентинской провинции Сан-Луис произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр располагался на расстоянии 158 км на северо-запад от города Сан-Луис, где проживают порядка 183 тыс. человек.