Брянск, 27 октября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 27 октября в течение часа сбили над территорией Брянской области 15 беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

«В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 октября пресс-служба военного ведомства сообщала, что в минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 172 беспилотника ВСУ самолётного типа, а также три реактивных снаряда HIMARS, управляемую авиационную бомбу Hammer и переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200.

Утром 27 октября пресс-служба Минобороны информировала о сбитии за ночь более 50 украинских беспилотников самолётного типа над территорией семи российских регионов и акваторией Азовского моря. Наиболее массированным атакам подверглись Тамбовская и Белгородская области, там уничтожили 18 и 16 БПЛА соответственно. По четыре дрона сбили над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три над Воронежской и один над Курской.

Позднее пресс-служба министерства также сообщала, что средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской и Курской областей и 12 дронов противника над территорией Брянской области. Позднее над Брянской и Калужской областями были уничтожены ещё четыре дрона.

27 октября Богомаз также сообщил, что пограничники, ВС РФ и Росгвардия пресекли попытку вооружённых лиц пересечь государственную границу в Брянской области. Инцидент произошёл в районе нежилого населённого пункта Манев Климовского района. Противнику было нанесено огневое поражение.