Киев, 27 октября, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Украинские прокуроры, незаконно оформившие себе инвалидность ради освобождения от призыва в ВСУ, должны вернуть в бюджет полученные ими пенсионные выплаты в двойном объёме, заявил советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк.

AP/TASS/Efrem Lukatsky Михаил Подоляк

Также Подоляк предложил запретить указанным лицам занимать государственные должности в течение как минимум пяти лет, передаёт украинская «Судебно-политическая газета».

«Должны это (полученные выплаты. — Прим. ред.) вернуть и заплатить столько же сверху», — сказал собеседник издания.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили о массовом оформлении «инвалидности» высокопоставленными сотрудниками прокуратуры Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что генпрокурор страны Андрей Костин несёт за ситуацию политическую ответственность. Костин заявил, что уходит в отставку.

Ранее также сообщалось, что украинские чиновники, госслужащие и их близкие избегают мобилизации в ВСУ на фоне призыва в киевскую армию инвалидов.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации.