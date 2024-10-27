Токио, 27 октября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Большинство нижней палаты японского парламента переходит оппозиционным партиям. Об этом сообщает общественное телевидение Японии (NHK).

Global Look Press/Takashi Aoyama/XinHua

Отмечается, что правящая партия Либерально-демократическая партия (ЛДП) под председательством нового премьер-министра Сигэру Исибы в коалиции с партией «Комэйто» гарантированно теряет большинство.

Коалиция не набирает 233 места, которые необходимы для большинства в палате. Прогнозируется, что в лучшем случае правящий блок наберёт 232 мандата, в худшем — 174.

Телеканал отметил, что это худший результат правящей коалиции с 2009 года. В свою очередь оппозиционная Конституционно-демократическая партия может получить 191 мандат в новом парламенте.

Как передавало ИА Регнум, ранее отмечалось, что явка на выборах в Японии была невысокой: 29,01% по состоянию на 18:00 по местному времени (12:00 мск). Во время предыдущих выборов в палату представителей, которые прошли в 2021 году, в голосовании приняли участие 31,64% избирателей.

В ходе выборов 1344 кандидата боролись за 289 мест путём голосования в одномандатных округах. Ещё 176 мест распределят в ходе голосования по партийным спискам.

19 октября злоумышленник атаковал коктейлями Молотова штаб-квартиру ЛДП в Токио. Мужчина бросил пять или шесть бутылок с горючей смесью в здание. Затем он попытался на автомобиле протаранить здание резиденции премьер-министра Японии, но машина застряла в ограждении и загорелась. После того, как нападавший попытался бросить в здание дымовую шашку, его задержала полиция.