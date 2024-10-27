Ла-Пас, 27 октября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. В отношении бывшего президента Боливии Эво Моралеса не выдавали ордер на арест. С таким утверждением выступил замминистра внутренних дел страны Роберто Риос.

Global Look Press/Radoslaw Czajkowski/dpa Эво Моралес

«Нет никакого ордера на задержание в отношении Эво Моралеса, который бы могла получить полиция Боливии», — заявил Риос, слова которого приводит боливийское агентство ABI.

Перед этим появилось видео, как по автомобилю Моралеса открыли огонь. По словам экс-президента страны, его пытались задержать по распоряжению властей.

Как отметил Роберто Риос, правоохранительные ведомства должны открыть расследование данного инцидента.

Ранее ИА Регнум передавало, что на данный момент в отношении Моралеса прокуратура Боливии ведёт расследование. Политика подозревают в растлении несовершеннолетней и торговле людьми. Генпрокуратура также поручила прокурору департамента Ла-Пас принять к рассмотрению заявления от двух бывших парламентариев, обвинивших Моралеса в коррупции.

В октябре 2019 года в Боливии вспыхнули акции протеста, которые завершились госпереворотом. Моралес, который тогда возглавлял республику, был вынужден выехать за рубеж. Пришедшее к власти правительство начало уголовное преследование политика.

В августе 2020 года на Эво Моралеса подали жалобу в связи с подозрениями в растлении малолетних. В ноябре новым президентом Боливии стал Луис Арсе — соратник Моралеса по партии. После этого экс-глава государства вернулся на родину.