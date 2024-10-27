Амстердам, 27 октября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. В Амстердаме более 100 человек приняли участие в акции протеста против поставок западного оружия Киеву и за восстановление мира, сообщили «РИА Новости».

Global Look Press/U. S. Army

В публикации указано, что демонстрация началась 27 октября на площади Дам в центре Амстердама. Уточняется, что после общего сбора на площади колонна, поднимая российский триколор, прошла маршем по улицам города в сторону Музейной площади в сопровождении полицейских.

Надписи на плакатах протестующих гласили: «Нет оружию ради мира!», «Нет войне с Россией» и «Прекратите вооружать Украину и Израиль». Помимо этого на площади был припаркован автомобиль с нанесённой надписью «Россия не является нашим врагом».

«Люди должны сказать — ни единого доллара, ни единого евро мы не дадим больше на этот конфликт. Это логика, это здравый смысл: когда есть пожар и вы не хотите, чтобы огонь распространился, вы не подбрасываете в него лишние дрова. А это то, что происходит постоянно. Наша задача — сделать так, чтобы никакое оружие и никакие деньги больше не направляли в зоны конфликта», — заявил на демонстрации голландский активист Виллем Энгел.

Он добавил, что нарратив западных СМИ о том, что конфликт ни в коем случае нельзя прекращать, является ложным.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября в Берлине прошла многотысячная демонстрация против поставок оружия Киеву. По данным местной полиции, в митинге приняли участие не менее 10 тыс. человек.

«НАТО занимается войной и геноцидом — солидарность с Донбассом и Газой!», «Европа без атомного оружия!», «Дипломаты, а не гранаты!», «Остановите немедленно войну — нет поставкам оружия Украине!», «Мы хотим мира! Нет американским ракетам средней дальности в Германии!», — такие надписи можно было увидеть на плакатах и транспарантах участников акции.