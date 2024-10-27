Москва, 27 октября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Фаворитом выборов в Узбекистане является Либерально-демократическая партия, заявил в беседе с ИА Регнум специалист по вопросам Центральной Азии Рустам Бурнашев.

Владимир Смирнов/ТАСС

В выборах в Законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана и участвуют пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия «Миллий тикланиш», Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия. Явка на голосовании превысила 71%, или более 14 млн голосов избирателей, заявили в ЦИК. Выборы официально завершатся 28 октября в 05:00 по ташкентскому времени, когда закроются избирательные участки в представительствах Узбекистана в США.

На выборах 2014 года Либерально-демократическая партия получила 52 места из 150 в парламенте, а в 2019 году уже 42 места. В том же году партия подписала соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». Политические силы двух стран обсудили сферы и направления дальнейшего взаимодействия.

По мнению эксперта, расклад сил в Узбекистане не менялся последние несколько лет, и нет предпосылок к тому, чтобы изменения произошли сейчас.

«По моим предварительным оценкам, лидирует Либерально-демократическая партия Узбекистана. Она в последние годы всегда лидировала, а сейчас говорить о том, что что-то в стране произошло, или произошло в партийном раскладе, сложно. Не ожидаю, что будут какие-то серьёзные трансформации с лидирующей партией», — считает Бурнашев.

По остальным четырём партиям, участвующим в выборах, могут быть колебания, зависящие от локальных ситуаций, полагает эксперт.

По его словам, для выборов в Узбекистане характерна высокая явка, на участки традиционно приходит большое количество людей.

По словам главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, выборы в Узбекистане проходят преимущественно без эксцессов. Накануне стало известно об обстреле автомобиля бывшего чиновника администрации президента, но не ясно, связанно это событие с избирательной кампанией, уточнил аналитик. В этом году на выборах впервые проводится тестирование электронного голосования на десяти участках, появились возможности для наблюдения за ходом голосования в режиме онлайн.

«Узбекистан двигается в эту сторону последние несколько лет. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев перенимает российский опыт внедрения информационных технологий, в том числе в избирательный процесс. За последние избирательные компании электронные средства, информационные средства контроля внедряются в оборот. Большие успехи в этом были отмечены ещё в ходе референдума по новой конституции Узбекистана в 2023 году»,— сказал Мендкович.

ИА Регнум сообщало о том, что в ЦИК Узбекистана признали парламентские выборы состоявшимися поскольку явка избирателей к 13:00 (по местному времени) составила 47,62%. В соответствии с законодательством страны, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.

Днём ранее парламентские выборы прошли в Грузии. Центризбирком страны признал их состоявшимися, а итоговая явка составила 58,94%. После обработки 99% бюллетеней выяснилось, что правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему осталась в лидерах с результатом в 54,2% голосов, при этом оппозиция набрала в сумме 37%.