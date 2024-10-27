Минск, 27 октября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Композитор, заслуженный деятель искусств, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств Олег Елисеенков. Об этом сообщили в министерстве культуры Белоруссии.

Министерство культуры Республики Беларусь Олег Елисеенков

«Мы разделяем горечь и душевную боль с родными и близкими Олега Николаевича, память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в Telegram-канале белорусского министерства.

Олег Елисеенков родился 21 сентября 1958 года в Калужской области. До 19 лет проживал и учился в Молодечно в Минской области. В 1973 году выпустился из Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М. К. Огинского по специальности «теория музыки».

За годы творчества Елисеенков написал музыку к песням Ирины Дорофеевой «Ветразь кахання», группы «Сябры», а также большинству композиций из репертуара певца Александра Солодухи.

Кроме того, он возглавлял студию «Гран-при» государственного концертного оркестра Белоруссии, состоял в Белорусском союзе композиторов, а также сыграл большую роль в становлении многих молодых исполнителей.