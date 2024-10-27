Нижний Новгород, 27 октября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Майора полиции нашли убитой возле реки Оки в Нижнем Новгороде, по подозрению в преступлении задержали её мужа. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Нижегородской области.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Заместитель начальника отдела областного главка МВД Ольга Молодченкова пропала 25 октября. После её исчезновения возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

По версии следствия, в тот день между мужем и женой произошёл конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину ножом в область груди. Она скончалась на месте от полученных ранений. После этого муж, намереваясь скрыть преступление, отвёз тело на берег реки и закопал.

Задержали его в результате грамотно спланированных следственных действий. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

«Он указал следователям место, где сокрыл тело женщины, и рассказал, что ссора с погибшей произошла на почве раздела имущества», — отметили в СК.

Ранее в управлении МВД сообщили о трагической гибели Молодченковой, которая проработала в полиции более 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Твери за убийство жены задержали бывшего кандидата в депутаты городской думы Евгения Никольского. Он признался в преступлении в соцсетях и объяснил, что поводом стало некое «предательство». Мужчину, как сообщали местные СМИ, госпитализировали после стычки с братом погибшей, который пытался оказать ей помощь. Позже Никольский умер в больнице, не дожив до суда.