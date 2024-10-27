Москва, 27 октября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения намеренно глушат частоты радиоволны «Волга», которая предназначена для сдачи в плен российским военным, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«На фронте они (ВСУ. — Прим. ред.) специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы специально настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инициатива ВС России с радиоволной для сдачи в плен военных ВСУ будет и дальше развиваться. Так, в Telegram появился канал обратной связи t. me/SOS_Volga, с помощью которого украинские бойцы могут сообщить о своём желании сдаться в плен.

Кроме того, функционирует справочник t. me/Volga_SOS, помогающий узнать военным, как им дойти до плена живыми. Только в феврале текущего года около 70 украинских военнослужащих воспользовались радиоволной «Волга» и сдались в плен ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, за неделю с 19 по 25 октября в зоне проведения специальной военной операции в плен сдались 55 военных ВСУ. Из этого числа 39 бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что командиры украинских подразделений, которые попали в окружение российских войск в Курской области, расстреливают своих военных при первой же попытке сдаться в плен.