Нерчинск, Забайкальский край, 27 октября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Двое из четырёх осуждённых, бежавших из исправительного центра №1 в Нерчинске, задержаны. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе управления ФСИН по Забайкальскому краю.

Евгений Биятов/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что осуждённого по фамилии Русин задержали в одном из микрорайонов в Чите сотрудники розыска УФСИН. Задержание прошло без применения силы и специальных средств.

«Также по домашнему адресу сотрудниками УФСИН России по Амурской области задержан Чекрышев О.», — сообщили в ведомстве «РИА Новости».

Отмечено также, что необходимые документы будут направлены в суд для изменения вида наказания.

Как сообщало ИА Регнум, отсутствие четырёх человек, приговорённых к принудительным работам, обнаружили в ИЦ-1 в Нерчинске 26 октября. Уклонистов объявили в розыск. Согласно данным в ориентировках, их осудили за грабёж, разбой, порчу имущества и применение насилия.

Вечером 25 октября из исправительной колонии в Липецке сбежали шестеро заключённых, пятеро из них уже задержаны. Выяснилось, что план побега осуждённые разрабатывали несколько месяцев. В общей сложности они прорыли туннели длиной 65 метров, через которые выбрались за пределы колонии.

По факту побега возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Предполагается, что должностные лица колонии не исполняли обязанности должным образом, что и привело к побегу заключённых.