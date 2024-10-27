Белград, 27 октября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Лидеры БРИКС на саммите в Казани применили экономически блестящую идею по введению категории стран-партнёров при объединении, предложив ряду государств новый статус, заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.

Zuma\TASS

«Мне кажется, вот это совершенно новый момент, который для меня лично как человека, который занимается экономикой всю свою жизнь, просто блестящий», — сказал он в интервью ТАСС.

Попович уточнил, что у Сербии сформировались «прекраснейшие отношения» со всеми странами БРИКС, включая новых членов.

«Развиваем сейчас и делаем всё возможное для развития отношений и с Саудовской Аравией, и с Южной Африкой, и вообще со всем Африканским континентом. С Ираном также существует потенциал для развития отношений. Так что хочу сказать, что у нас влияние БРИКС действительно немаленькое. Но сотрудничество не столь развитое с объединением в целом, как с его отдельными странами», — добавил министр.

Он также отметил, что пока рано говорить о заявке Сербии в БРИКС, ведь, несмотря на взаимовыгодные отношения со странами объединения, давление Запада всё равно имеет место.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от посещения саммита БРИКС в Казани. По его словам, причиной является специфика выстраивания отношений со странами Запада, в частности с Еврокомиссей. Вучич уточнил, что Запад не хочет видеть, что Сербия ведёт диалог с Россией. Он также отметил, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьером Сербии Милошем Вучевичем из-за того, что до неё он встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

23 октября представитель Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приветствует участие стран-кандидатов в саммите БРИКС в Казани, потому что они должны «твёрдо и без колебаний поддерживать ценности Европейского союза», одной из которых является международная изоляция России.