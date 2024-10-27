Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 октября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Посольство России на Шри-Ланке 27 октября сообщило, что власти этой страны начали массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на территории Шри-Ланки, и призвало россиян проверить документы.

Nicky Woo/Global Look Press

Уже имеются случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство Шри-Ланки, в частности, 25 октября была арестована семья, которая в течение почти года пребывала в этой стране незаконно, сказано в сообщении в Telegram-канале посольства.

«Посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и т.д.)», — отметили дипломаты.

Если визы и разрешения просрочены, следует незамедлительно связаться с миграционными органами Шри-Ланки, а также поставить посольство в известность об этом, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, СМИ Шри-Ланки ранее сообщили о задержании 39-летнего мужчины и 32-летней женщины из России за пребывание в стране без визы. Задержанные были переданы полиции для проведения дальнейшего расследования.

Ранее в октябре суд на Шри-Ланке назначил двоим гражданам России, задержанным по обвинению в незаконном отлове редких ящериц, штраф в размере 370 тыс. долларов. Один из задержанных — несовершеннолетний. В посольстве РФ выразили недоумение размером штрафа и посоветовали родственникам задержанных оспорить наказание.