Нерчинск, Забайкальский край, 27 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Четверо приговорённых к принудительным работам сбежали из исправительного центра в городе Нерчинске Забайкальского края. Об этом пишут 27 октября «Известия» со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону.

Aleksander Lyskin/Global Look Press

«26.10.2024 года сотрудниками исправительного центра №1 города Нерчинск выявлено отсутствие четырех осуждённых к принудительным работам», — говорится в сообщении.

Уклонистов разыскивают. Согласно данным в ориентировках, их осудили за грабёж, разбой, порчу имущества и применение насилия.

В ведомстве отметили, что наказание в виде принудительных работ не связано с лишением свободы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 октября шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии в Липецке через подкоп. О произошедшем стало известно утром следующего дня. Двоих беглецов вскоре нашли вблизи посёлка Улусарка, ещё двоих задержали в Тамбовской области. В Сети появились кадры операции. К вечеру в частном секторе села Петровское Липецкой области задержали пятого заключённого, шестого продолжают искать.

Выяснилось, что план побега осуждённые разрабатывали несколько месяцев. В общей сложности они прорыли два туннеля длиной 65 метров. В день беглецы продвигались примерно на 30 сантиметров, работая самодельными лопатами. Землю от подкопа они смывали в канализацию.

По факту побега возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Предполагается, что должностные лица колонии не исполняли обязанности должным образом, что и привело к побегу заключённых.