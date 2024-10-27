Киев, 27 октября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Выборы президента на Украине состоятся сразу же после окончания конфликта с Россией, заявил глава офиса руководителя киевского режима Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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«Выборы пройдут сразу после окончания конфликта. Глава киевского режима Владимир Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на ведение боевых действий», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, западные политики всё чаще выступают с заявлениями о том, что конфликт на территории Украины завершится переговорами. В частности, 23 октября об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

А 26 октября кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венс заявил, что Украина должна будет отказаться от территорий, ранее входивших в её состав, чтобы закончить военный конфликт с Россией.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.