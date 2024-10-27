Ла-Пас, 27 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. По автомобилю бывшего президента Боливии Эво Моралеса открыли огонь. Видео с моментом обстрела из салона машины он показал в своём в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из видео

На видеоролике слышны хлопки, в этот момент находящиеся в машине пассажиры наклоняются и пытаются укрыться от обстрела. На лобовом стекле машины Моралеса видны следы от пуль, после чего показываются кадры, на которых у водителя на голове видна кровь.

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