Тегеран, 27 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Власти Ирана планируют определить свою реакцию на атаку Израиля по территории республики. С таким заявлением выступил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

ИА Регнум

«Израиль должен осознать силу, решимость и креативность иранского народа и молодёжи», ― подчеркнул аятолла, слова которого приводит Press TV.

При этом каким образом донести мощь и волю иранской нации до израильского режима, должны решить иранские чиновники, добавил он. Хаменеи подчеркнул, что конкретные решения должны приниматься в соответствии с интересами нации и страны.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. По сообщениям СМИ, армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

В ЦАХАЛ заявили, что поставленные задачи выполнены, миссия по нанесению ответного удара Ирану завершена. В свою очередь МИД Ирана заявил, что Тегеран воспринимает агрессивные действия Израиля как нарушение Устава ООН и считает, что имеет право на защиту от актов агрессии.

В иранском МИД указали на необходимость немедленных и срочных действий со стороны международного сообщества по предотвращению геноцида в секторе Газа и Ливане и призвали обуздать разжигание войны Израилем в регионе. Ведомство также отметило, что именно США стоят за нестабильностью и напряжённостью на Ближнем Востоке.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 27 октября заявил, что иранцы встанут на защиту своей земли и дадут ответ ЦАХАЛ.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду на то, что Иран не станет отвечать на удары ЦАХАЛ. По его мнению, это было бы «ошибкой» со стороны Тегерана. Глава Пентагона добавил, что атака Израиля 26 октября должна обозначать окончание обменов ударами между двумя странами.