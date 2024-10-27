Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 октября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Двое граждан России были задержаны сотрудниками туристической полиции округа Канди центральной провинции Шри-Ланки, сообщило 27 октября местное издание Daily Mirror.

Global Look Press/Ruwan Walpola/Keystone Press Agency

Причиной задержания стало нарушение иммиграционного законодательства — пребывание в стране без визы.

39-летний мужчина и 32-летняя женщина были переданы полиции для дальнейшего расследования, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре суд на Шри-Ланке назначил двоим гражданам России, задержанным по обвинению в незаконном отлове редких ящериц, штраф в размере 370 тыс. долларов. В посольстве РФ выразили недоумение размером штрафа и посоветовали родственникам задержанных оспорить наказание.

В феврале посольство России в Шри-Ланке опубликовало заявление с призывом к постоянно проживающим в этой стране соотечественникам подумать о возвращении на Родину. Причиной для этого дипломаты назвали участившиеся нападки на граждан России со стороны местных жителей. Посольство, в частности, обратило внимание на инцидент в одном из отелей, сотрудники которого приставали к гражданкам РФ с непристойными предложениями, после чего произошла драка с участием россиянина.