Токио, 27 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Правящая в Японии коалиция, куда входят Либерально-демократическая партия (ЛДП) под председательством нового премьера Сигэру Исибы и партия «Комэйто», вероятно, лишится большинства в нижней палате парламента. Об этом сообщает японское общественное телевидение (NHK), ссылаясь на данные экзитполов прошедших 27 октября досрочных выборов.

Eugene Hoshiko/AP/TASS Сигэру Исиба

По оценке телеканала, «крайне мала» вероятность, что эта политическая сила сохранит коалиционное большинство в ключевой палате представителей. ЛДП, говорится в сообщении, наверняка потеряет однопартийное большинство и в лучшем случае обеспечит себе лишь 219 мест из 475, а не 233.

Ожидается, что главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии, напротив, улучшит позиции и получит максимум 191 место. Её лидер — экс-премьер Ёсихико Нода.

Явка была довольно слабой: 29,01% по состоянию на 18:00 по местному времени (12:00 мск). Во время предыдущих выборов в палату представителей, которые прошли в 2021 году, в голосовании приняли участие 31,64% избирателей.

В ходе выборов 1344 кандидата боролись за 289 мест путём голосования в одномандатных округах. Ещё 176 мест распределят в ходе голосования по партийным спискам.

Как сообщало ИА Регнум, предвыборную кампанию ЛДП сопровождала попытка злоумышленника 19 октября атаковать с коктейлями Молотова штаб-квартиру партии в Токио. Мужчина бросил пять или шесть бутылок с горючей смесью в здание. Затем он попытался на автомобиле протаранить здание резиденции премьер-министра Японии, но машина плотно застряла в ограждении и загорелась. После того, как нападавший попытался бросить в здание дымовую шашку, его задержала полиция.