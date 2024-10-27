В Японии правящей коалиции предрекли потерю большинства в парламенте
Токио, 27 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Правящая в Японии коалиция, куда входят Либерально-демократическая партия (ЛДП) под председательством нового премьера Сигэру Исибы и партия «Комэйто», вероятно, лишится большинства в нижней палате парламента. Об этом сообщает японское общественное телевидение (NHK), ссылаясь на данные экзитполов прошедших 27 октября досрочных выборов.
По оценке телеканала, «крайне мала» вероятность, что эта политическая сила сохранит коалиционное большинство в ключевой палате представителей. ЛДП, говорится в сообщении, наверняка потеряет однопартийное большинство и в лучшем случае обеспечит себе лишь 219 мест из 475, а не 233.
Ожидается, что главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии, напротив, улучшит позиции и получит максимум 191 место. Её лидер — экс-премьер Ёсихико Нода.
Явка была довольно слабой: 29,01% по состоянию на 18:00 по местному времени (12:00 мск). Во время предыдущих выборов в палату представителей, которые прошли в 2021 году, в голосовании приняли участие 31,64% избирателей.
В ходе выборов 1344 кандидата боролись за 289 мест путём голосования в одномандатных округах. Ещё 176 мест распределят в ходе голосования по партийным спискам.
Как сообщало ИА Регнум, предвыборную кампанию ЛДП сопровождала попытка злоумышленника 19 октября атаковать с коктейлями Молотова штаб-квартиру партии в Токио. Мужчина бросил пять или шесть бутылок с горючей смесью в здание. Затем он попытался на автомобиле протаранить здание резиденции премьер-министра Японии, но машина плотно застряла в ограждении и загорелась. После того, как нападавший попытался бросить в здание дымовую шашку, его задержала полиция.