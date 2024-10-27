Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Двух туристов из России задержала полиция округа Канди Шри-Ланки за нарушение иммиграционного законодательства и пребывание на территории страны без туристической визы. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

XinHua/Global Look Press

«Туристическая полиция Канди арестовала российскую пару за нарушение иммиграционного законодательства и пребывание в стране без визы. Туристы из России были переданы полиции Канди для дальнейшего расследования», — говорится в публикации.

Уточняется, что задержанными стали 39-летний мужчина и 32-летняя женщина.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября двое молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия, были задержаны на Шри-Ланке по подозрению в незаконном сборе редких образцов фауны. Их поместили в СИЗО без решения суда.

В итоге их обвинили в незаконном отлове редких ящериц и назначили штраф в размере $370 тыс. Посол России в республике Леван Джагарян заявил, что размер наказания вызвал у него «значительное недоумение», он порекомендовал подать апелляционную жалобу.