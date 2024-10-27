* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 октября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Рэпер Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) повысил цену своего выступления на корпоративе с 9 млн до 14,9 млн рублей с начала 2024 года, а также изменил свой райдер. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Артист продолжает выступать за границей и сейчас берётся за любые ивенты. Ценник он поднял с 9 млн до 14,9 млн рублей, но обещает сделать скидку до 20%, если организаторы быстро согласуют его приезд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на выступление вместе с рэпером прилетает и его команда из семи-восьми человек, которая живёт в России, а организаторам необходимо оплатить им билеты. Также, по данным канала, были внесены изменения в райдер артиста.

«Алкоголь в райдере Моргенштерна остался, но он отказался от водки в пользу вина и коньяка. К моменту прибытия артистов на площадку в гримёрках должно стоять 15 бутылок холодного пива (раньше было 30) и кальян, а также мясные горячие пиццы, энергетики Red Bull, липовый мёд, презервативы и интимная гель-смазка», — также отмечено в публикации.

Кроме того, в райдере прописано, что Моргенштерн категорически не делает фото с заказчиками, а также может оштрафовать организаторов, если во время выступления будут отсутствовать усиленные барьеры у сцены. Отмечается, что артист имеет право изменить условия райдера за день до выступления.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре стала известна причина признания Моргенштерна иноагентом. Ею стала политическая деятельность музыканта в интересах иностранного источника. Речь идёт в первую очередь о треке «12», а также о его публикациях в соцсетях, указано в судебных документах. В Telegram-канале артиста освещались события политического характера, комментарии музыканта к которым отражали его негативную оценку решений российской власти.

В январе 2024 года Моргенштерн был оштрафован за нарушение закона об иноагентах на 50 тыс. рублей. В июне прокуратура Москвы потребовала возбудить против певца уголовное дело, поскольку его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом шоумен продолжал распространять в соцсетях материалы без указания статуса иноагента.

В ноябре 2021 года Алишер уехал из России. В мае 2022 года он был включён в список физлиц-иноагентов. В середине ноября 2023 года суд оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону.