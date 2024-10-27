Москва, 27 октября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд госпитализирован в Москве, у него диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник.

Валерий Шарифулин/ТАСС Томас Додд

По этим данным, рано утром 27 октября дипломат почувствовал себя плохо. Его увезли в больницу.

Врачи проводят обследование, жизни Додда ничто не угрожает, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, в мае посла Зимбабве в России Амброуза Мутинири экстренно госпитализировали в Москве. 80-летнему дипломату стало плохо, у него заподозрили инсульт. После первичного осмотра посла госпитализировали в одну из московских больниц.

22 октября Додд стал инициатором конфликта в московском аэропорту Внуково. Заместитель посла встречал руководителя британского Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейна Фасси и агрессивно отреагировал на попытки российских журналистов задать этим дипломатам вопросы. Додд сначала вырвал бейдж у одного из сотрудников СМИ, а затем толкнул девушку с микрофоном, задававшую ему вопрос.

Аллан и Фасси приехали в Москву, чтобы проинспектировать работу посольства. Этому предшествовал скандал с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства из-за подозрения в разведывательной деятельности.

Британские дипломаты выходкой во Внуково показали своё настоящее отношение к свободе слова и свободе СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала Додда извиниться перед журналистами и предложила ему отправиться во Внуково на поиски сорванного им с журналистки бейджа.